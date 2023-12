Papai Noel cadeirante e Papai Noel itinerante fazem a festa para centenas de crianças em São Carlos

Confraternização no salão da Igreja São João Batista: famílias se divertiram com o Papai Noel cadeirante - Crédito: Divulgação

As “crianças de todas as idades” acamadas e com grau sério de deficiência, tiveram a felicidade de conhecer o Papai Noel itinerante. Assim, as noites da primeira quinzena de dezembro 46 famílias de São Carlos, distrito de Santa Eudóxia e Ibaté, cadastradas na ONG MID, receberam a esperada visita do Bom Velhinho. Esta foi a primeira parte do Natal Solidário promovido pela entidade filantrópica.

A segunda, foi concluída na tarde de domingo, 17, no salão social da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia, quando 25 voluntários, mais o Papai Noel cadeirante (Thiago Jolo) e Mamãe Noel (Cláudia Jolo) recepcionaram famílias com 345 crianças para a esperada festa de Natal.

As informações foram passadas pela presidente da entidade, Cássia Regina de Camargo Pau. Emocionada por concluir mais um ano com a confraternização, ela disse que, na primeira quinzena de dezembro, várias pessoas personificaram o Papai Noel itinerante que pacientemente visitaram as moradias, entre eles, os padres João Vitor Bulle, Valmir Davi de Oliveira e Padre Julio Cesar de Oliveira, além de Armando Sangaletti, Denílson Bonato, Benedito Macedo, Sidnei Moura, Wilson, Cleberson Alexandre Porfirio e Fernando Paganelli.

“A gente faz a festa todos os anos, mas a cada ano, uma surpresa diferente. Isso faz bem para nós, para os voluntários e para as famílias. Nosso trabalho começa em junho, quando começamos a arrecadar os donativos e buscar padrinhos para as crianças. Procuramos ajudar a todos, não somente aqueles que possuem deficiências. Mas as famílias em geral. O acúmulo de serviço se torna cansativo, mas é gratificante”, ponderou.

De acordo com ela, novamente as crianças das famílias cadastradas ganharam presentes. Na confraternização, por exemplo, puderam ainda se deliciar com cachorro quente, panetone, pipoca, algodão doce, refrigerante e bolo. “Uma festa abençoada por Deus. Tudo muito feliz e gostoso. E se tornou ainda mais emocionante com a chegada do Papai Noel cadeirante. As crianças acreditam no Bom Velhinho e nós também. Não podemos deixar morrer esta tradição tão comovente”, enfatizou. “Por fim, agradeço a ajuda de todos. Dos Papais Noéis, dos voluntários, dos doadores, padrinhos. Cada um deu seu máximo. Foi tudo maravilhoso”, finalizou.

