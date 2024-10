Pai posta mensagem comovente ao filho que morreu em acidente em São Carlos

SIGA O SCA NO

13 Out 2024 - 07h12

13 Out 2024 - 07h12 Por Da redação

Toni e o filho ao fundo - Crédito: Arquivo pessoal

A morte do jovem Nicolas Eduardo Vieira Molina ,22, causa comoção em São Carlos. Na tarde de ontem ele conduzia um Fiat Palio pela rodovia SP-318 e na frente da fábrica de papelão, perdeu o controle da direção e acabou capotando. Nicolas chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu no hospital.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens a Nicolas e expressaram suas condolências à família. Tony Molina, pai do jovem, fez uma postagem emocionante. "Como será meus dias sem você meu filho , vou te amar até a eternidade! Você me ensinou a ser Pai, minha eterna gratidão por você ter sido parte de nossas vidas.Vou ter que aprender conviver com sua ausência. Não consigo acreditar.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

