Motorista é entubado após capotamento na SP-318

Crédito: Maycon Maximino

O motorista de um Fiat Palio ficou gravemente ferido após um capotamento na tarde deste sábado (12), na rodovia SP-318, em São Carlos.

O condutor do veículo seguia no sentido São Carlos/Ribeirão Preto, quando defronte a fábrica de papelão perdeu o controle, colidiu com na mureta de concreto e capotou.

O motorista do carro precisou ser intubado pela equipe do SAMU no local. Em seguida foi encaminhado até a Santa Casa para atendimento médico. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

