Padre Éverson completa 8 anos de pároco na Paróquia São Miguel

Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, o padre Everson Cristiano Andrade do Prado que está a frente da Paróquia São Miguel Arcanjo completa 08 anos como pároco.

A paróquia fica na região do Jardim Tangará em São Carlos e além da Igreja Matriz dedicada a São Miguel, conta ainda com mais duas comunidades: Capela São Rafael que fica no Jardim São Rafael e capela São Gabriel que fica no bairro Douradinho, sendo que essa última sua construção começou há 4 anos com o Padre Éverson.

Para celebrar esses 8 anos, terá às 19h30 nesta quarta (25) uma celebração de Ação de Graças com Santa Missa na Igreja Matriz São Miguel. Após a celebração, haverá uma confraternização. A Paróquia pede ajuda para quem puder colaborar e levar um prato de doce, salgado ou refrigerante.

A Igreja São Miguel fica na Rua Antonio Gigliote n º 285 no jardim Tangara.



Informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (16) 34152589.