Paciente que faz hemodiálise sofre com rua esburacada no Planalto Paraíso

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Rua sem asfalto traz transtorno para mulher que realiza hemodiálise em São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma mulher que faz hemodiálise na Santa Casa entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta quarta-feira, 15 e pediu espaço para publicar sua reivindicação.

Ela reside na rua Potito Dagnesi, no Planalto Paraíso e diz que é a única via que não é asfaltada. O leito carroçável prejudica tanto os veículos quanto os pedestres e por este motivo disse que necessita da atenção do Poder Público.

De acordo com a reclamante, ela já sofreu risco de queda, uma vez que o piso não oferece segurança e até mesmo o veículo que faz o seu transporte passa por inconvenientes, devido às crateras.

Ao SCA ela disse que pede ajuda da Prefeitura Municipal para que seja feita manutenção ou seja realizado o asfaltamento da rua para que qualquer tipo de transtorno seja eliminado e ela possa, inclusive, ter mais segurança ao caminhar e ao utilizar o veículo para transportá-la para sessões de hemodiálise.

Leia Também