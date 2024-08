Novos abrigos de ônibus com carregadores USB são instalados em vários pontos de São Carlos

Novo abrigo em ponto de ônibus - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) iniciou na sexta-feira (09/08), a instalação dos novos abrigos de ônibus, modernos, com acessibilidade (espaço para cadeirante aguardar a chegada do transporte público), com telhas térmicas e com proteção contra sol e chuva, utilização de energia fotovoltaica para iluminação e para alimentar os carregadores USB dos usuários do transporte coletivo da cidade.

Já receberam os novos abrigos a avenida Sallum (na Igreja Santo Antônio 1, na lotérica/ farmácias 1), avenida São Carlos (Funerária Santa Cruz 1), Rua Bento Carlos (em frente à Igreja São Benedito 1), na rua XV de Novembro (na Embrapa 1, Praça Brasil defronte a escola Industrial 1) e em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo 1).

No total serão instalados 23 novos abrigos que também estarão disponíveis para os usuários do transporte coletivo na avenida São Carlos (no Banco Itaú 2, Catedral 1, Praça Coronel Salles 2, Escola Álvaro Guião 3), na Rua Dona Alexandrina (Praça Santa Cruz 1, Praça da Catedral 1, Praça Coronel Salles 2 e Escola Álvaro Guião 1); na avenida Dr. Carlos Botelho (Praça XV de Novembro/USP 1, SAAE 1) e na avenida Comendador Alfredo Maffei (em frente ao SESC 1).

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, explica que a instalação é feita por etapas e neste momento está sendo instalada a estrutura de ferro já com pintura dos abrigos. “Nos próximos dias esses abrigos vão receber os vidros, iluminação, energia fotovoltaica e carregador USB. Os novos abrigos são modernos e representa uma conquista importante para oferecer maior conforto aos usuários do transporte coletivo da cidade”, ressaltou.

O investimento é de R$ 1,5 milhão com recursos do Governo Federal, via Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), recursos relativos às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível. A arrecadação deste programa tem sua destinação para o financiamento de programas de infraestrutura de transportes, garantindo um fluxo constante de recursos para financiar os investimentos no setor.

A Prefeitura já havia investido cerca de R$ 500 mil na manutenção de 233 abrigos de passageiros de ônibus, sendo 120 reformas complexas de coberturas de parada de ônibus, 36 reformas complexas com instalação de reforço e segundo apoio para coberturas em “L” ou “T” e 77 reformas simples de coberturas. Foram executados, ainda, reparos de alvenaria, estruturas metálicas ou fibras dos abrigos de passageiros de ônibus. Em alguns houve a necessidade de realizar a substituição completa ou construção da cobertura, bancos, ou mesmo a estrutura do abrigo. Os abrigos reformados também receberam a pintura completa em esmalte sintético nas cores azul (estrutura) e branca (cobertura). Esses abrigos reformados ao serem substituídos pelos novos, serão reaproveitados e instalados em outros locais da cidade.

