Nova edição do Four Biotec em São Carlos já tem data e primeiro lote de inscrição está disponível

Já está disponível o primeiro lote de inscrições para a XIII edição do Four Biotec, evento científico organizado pelo curso de Biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) há mais de 10 anos. O congresso acontecerá entre os dias 28 e 31 de janeiro de 2025, promovendo a troca de conhecimento entre o público e a integração de diversas áreas em debates e discussões acerca da Biotecnologia em sua face com a inovação. O evento é aberto a todos os interessados e as inscrições já podem ser realizadas pelo site (https://xiii4biotec.faiufscar.com/#).

A programação terá palestras, minicursos, visitas técnicas, apresentação e premiação de trabalhos, dentre outras atividades. O público-alvo é formado por estudantes de graduação, pós-graduação, técnicos, docentes, pesquisadores e todos aqueles que desejam conhecer e expandir suas ideias sobre a Biotecnologia.

Ao longo das últimas 12 edições, o Four Biotec já reuniu mais de 250 convidados, conectando e aproximando alunos, professores e pesquisadores, proporcionando mais de 700 horas de discussão em Biotecnologia e mais de 60 atividades como minicursos e visitas técnicas. Todas as informações atualizadas sobre o evento podem ser acessadas no Instagram (@fourbiotecufscar).

