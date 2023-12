Papai Noel do Fagá entregou 200 refeições e 400 brinquedos no dia de Natal

SIGA O SCA NO

Papai Noel do Fagá fez a festa para famílias carentes em São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma tradição que completou 25 anos em São Carlos e que faz o dia de famílias carentes iluminado e feliz. “Graças a Deus, mais um ano com a missão cumprida”. Com essa frase, Elson Benedito da Silva, o Papai Noel do Fagá, cumpriu mais uma jornada.

Nesta segunda-feira, 25, dia de Natal, ele, sua família e voluntários, entregaram 200 refeições (marmitex), além de de 400 brinquedos para famílias carentes cadastradas e que moram no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, Jardim Munique, Jardim Itamaraty e São Carlos 8.

“Muita gratidão para esse time maravilhoso de pessoas e outros parceiros(as) imbuídos de "fazer o bem sem olhar a quem". Esse é o nosso Natal Solidário”, disse Benê Silva que, todos os anos, arrecada e distribui roupas, calçados, móveis e brinquedos.

