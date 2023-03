Namorada de uma das vítimas de atirador posta mensagem comovente nas redes sociais

SIGA O SCA NO

Leandro publicou foto nas redes sociais ao lado da namorada, no mesmo local em que foi morto - Crédito: reprodução/redes sociais

A namorada de Leandro Cesar Pereira, uma das vítimas do atirador Thyago Rocha Lavezzo, publicou uma mensagem comovente na manhã deste domingo (26), nas redes sociais.

“A ficha não caiu. Estávamos tão felizes. Quase dois meses ao seu lado e você me ensinou como uma mulher deve ser tratada. Meu deu amor, carinho, me apoiou em um momento familiar. Você simplesmente será o homem mais incrível. Não sei o propósito de Deus...estou perdida, mas queria que soubesse que meu amor por você continuará eternamente. Obrigado por tudo. Nossa história não acabou. Com certeza vamos nos encontrar. Te amo”, escreveu Milena Paschoal Trova.

Ainda nas redes sociais, durante a tarde, Leandro chegou a postar uma foto junto com Milena no mesmo local onde ocorria a festa e onde mais tarde seria baleado e morto.

Leandro é da cidade de Descalvado e ainda não informações sobre o seu velório e sepultamento.

Leia Também