Mulheres na Ciência e Tecnologia recebe inscrições na UFSCar

Estão abertas as inscrições para a formação "Mulheres na Ciência e Tecnologia: questões históricas e contemporâneas", que tem o objetivo de oferecer noções introdutórias, debater e divulgar temáticas contemporâneas relativas à participação feminina na ciência e tecnologia. Ofertado na modalidade de Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o curso é a distância (não presencial), gratuito e oferece vagas para participantes externos com emissão de certificado.

A Aciepe, que está na sua segunda oferta, acontece de 5 de outubro a 17 de fevereiro de 2024, é coordenada pela professora Camila Carneiro Dias Rigolin, do Departamento de Ciência da Informação (DCI) da UFSCar, e conta, na equipe, com docentes da UFSCar, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do ABC (UFABC) e Universidade Estadual Paulista (Unesp). O primeiro encontro acontece no dia 5/10, às 19 horas, pela plataforma Google Meet.

Inscrições e informações

Alunos de pós-graduação da UFSCar bem como estudantes de graduação e pós-graduação de outras instituições e demais interessados da comunidade externa podem se inscrever de 18 a 25 de setembro, através do formulário https://bit.ly/Aciepe-mulheres-ciencia. Alunos de graduação da UFSCar podem se matricular via Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), nos dias 21 e 22/9 ou então como público externo, pelo mesmo formulário.

Mais informações sobre a Aciepe "Mulheres na Ciência e Tecnologia", incluindo temas, equipe, cronograma e instruções de inscrição, estão disponíveis neste documento (https://bit.ly/info-mulheres-ciencia) e também no site www.dci.ufscar.br/news/aciepe-mulheres-na-ciencia-2023. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail aciepemulheresnaciencia2023@gmail.com.

