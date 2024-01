Mulher desaparece após sair de casa para almoçar com os pais em São Carlos

SIGA O SCA NO

Familiares e amigos da ultramaratonista Camila Matte fazem uma campanha para tentar encontrá-la. Ela é da cidade de Leme e saiu de casa na manhã deste domingo (14) para almoçar com os pais em São Carlos, mas não chegou ao destino.

Ela estava no Gol cinza, placas de São Carlos. Segundo postagem do marido nas redes sociais, o último contato com Camiela foi ontem, por volta das 9h30. Desde então ela não deu mais notícias.

Informações sobre o paradeiro de Camila podem ser repassadas para a Polícia Militar, pelo 190, ou pelo Disque-Denúncia no 181 .

