Motorista de ônibus que evitou tragédia segue internado em estado grave na Santa Casa

Equipes no local - Crédito: Maycon Maximino

O motorista que sofreu um AVC enquanto dirigia um ônibus do transporte coletivo de São Carlos na tarde de ontem segue internado na Santa Casa de São Carlos. O SCA apurou que ele está na UTI coronariana e seu estado de saúde é grave.

Mesmo com o mal súbito, ele conseguiu parar o ônibus no Prolongamento do Jardim Medeiros. tragédia, impedindo que o coletivo despencasse ribanceira abaixo, evitando uma tragédia.

Posteriormente ele ficou inconsciente e profissionais do SAMU e da unidade resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi conduzido até a Santa Casa. Nas redes sociais, amigos pedem orações.

