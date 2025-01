Após AVC, motorista consegue parar ônibus e evitar tragédia em ribanceira em São Carlos

Mesmo após sofrer um AVS, motorista de ônibus foi valente e evitou tragédia em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de ônibus está em estado grave, após sofrer um AVC enquanto trabalhava em uma linha do transporte coletivo urbano de São Carlos. Mas, mesmo com o mal súbito, ele conseguiu parar o ônibus que estava em uma ribanceira, no Prolongamento do Jardim Medeiros. O profissional do volante evitou uma tragédia, impedindo que o coletivo despencasse ribanceira abaixo.

A reportagem apurou no local que o veículo transitava pela rua Joffre Augusto R. de Souza, momento em que o motorista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Reuniu as forças que tinha e conseguiu virar o ônibus para um muro, onde o veículo parou.

Posteriormente ele ficou inconsciente e profissionais do SAMU e da unidade resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e transportaram o motorista em “código 1” (emergência) à Santa Casa, correndo risco de morte.

