Motociata de Natal atende crianças especiais e crianças carentes de São Carlos

Ação social no Abdelnur: garotada faz a festa com os presentes - Crédito: Divulgação

“Deixei meu sapatinho na janela do quintal

Papai Noel deixou um presente de Natal

Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém?”...

A “união faz a força”. No final do ano, com a chegada do espírito natalino, acrescenta-se empatia, alegria, voluntariado, felicidade e o prazer em poder fazer o dia das pessoas um pouco mais leve.

Desta forma o Instituto Marino e diversos motoclubes e motociclistas anônimos de São Carlos se uniram para a motociata de Natal, realizada sábado, 16, e atendeu mais de 600 crianças. Muitas delas, com necessidades especiais.

Os motoclubes Insanos MC divisão São Carlos, Lokas MC divisão São Carlos, Motoclube Esquadrão Quadrangular, Motoclube AMM e vários motociclistas da cidade, realizaram a ação social de Natal com a entrega de presentes para mais de 600 crianças no Residencial Eduardo Abdenur.

De acordo com os organizadores, ver a alegria dos pequenos são-carlenses “foi mágico. Ver a felicidade das crianças, sorrisos e felicidade, não tem preço”.

Durante a ação solidária, a motociata passou por vários bairros para atender crianças especiais e levar amor e carinho, junto com presentes e felicidade. Estiveram presentes no Conjunto Residencial Castelo Branco, Jardim Ricetti e Tijuco Preto.

“Nossos agradecimentos e eterna gratidão a cada motociclista presente, a cada voluntário que se propôs a ajudar com tempo, atenção e amor. Juntos somos mais fortes, juntos fazemos o bem, sem olhar a quem”, finalizou a organização.

