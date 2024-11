Exposição em São Carlos mostra que “Todo Deficiente é Eficiente”

Daniel Dias, Daniela Caburro e Inácio Vander serão homenageados na mostra - Crédito: Marcos Escrivani

Uma exposição diferente que traz a tona o espírito natalino, mas também mostra as qualidades de pessoas portadoras de deficiências físicas.

Do dia 25 de novembro até o dia 20 de dezembro, o Projeto Amigos Contra o Câncer (PACC) de São Carlos, localizado na rua Domingos Diegues, 200, no Jardim Santa Felícia abrigará a exposição “Todo Deficiente é Eficiente”. A visitação é aberta ao público, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Utilizando técnicas de Amigurumi, a mostra tem 62 peças confeccionadas em crochê. Com a proximidade do final de ano, vários trabalhos são relativos ao final do ano. Porém a novidade este ano é terá peças de bonecos de Daniela Caburro e Inácio Vander, além de Daniel Dias, nadador medalhista paralímpico, pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Haverá ainda uma vila natalina com casas confeccionadas toda em crochê, além de um cata-vento.

De acordo com os organizadores, o presépio é montado há 4 anos e a cada mostra, ganha novos personagens. “O motivo da exposição é simplicidade o amor que devemos ter pelo aniversariante: Jesus. Tendo empatia e amando o próximo como a nós mesmos. Se preparando desde já para que o aniversariante renasça em cada coração, as vezes falando, as vezes ouvindo, as vezes doando. Tudo foi confeccionado com muita simplicidade, mas acima de tudo com muito amor”, disseram os organizadores.

A mostra “Todo Deficiente é Eficiente” é solidária e quem puder e quiser, pode levar um quilo de alimento não perecível ou produtos para higiene, que serão doados aos pacientes da ONG que lutam contra algum tipo de câncer.

