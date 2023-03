Morte de idoso gera revolta em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A morte do idoso José de Souza, 71, na manhã desta sexta-feira (24) está gerando revolta nas redes sociais, pois segundo testemunhas, o homem buscou ajuda na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São José, mas não teria sido atendido. A família promete se mobilizar para descobrir o que realmente aconteceu.

Várias pessoas entraram em contato com o Whatsapp do portal São Carlos Agora afirmando que estavam na UBS e o senhor estava sentado com uma sacola azul aguardando atendimento, pois estaria passando mal, no entanto teria sido orientado a buscar ajudar em alguma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

“Eu estava no posto de saúde e vi o senhor lá, aí saí e cheguei na esquina do posto de gasolina ele já estava caído no chão e o SAMU fazendo o máximo para salvar”, publicou uma leitora na página do SCA no Facebook.

Após deixar a UBS, o idoso caminhou alguns metros, mas teve um mal súbito e acabou caindo na frente de um posto de combustíveis.

A equipe do Corpo de Bombeiros, do Samu, inclusive o médico da Unidade de Suporte Avançado (USA), estiveram no local e por mais de uma hora tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso. A causa da morte provavelmente tenha sido em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O corpo de José de Souza será sepultado às 10h45 deste sábado (25), no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal para obter mais informações, mas até o momento não recebemos uma resposta.

