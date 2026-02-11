Moradores cobram duplicação e recapeamento em acesso a bairros da região do Samambaia

Moradores do Samambaia, Faixa Azul, Recanto dos Sabiás e Bosque São Carlos voltaram a cobrar providências do poder público quanto à situação da via de acesso aos bairros. Segundo relatos, há anos a população pede a duplicação do trecho, mas até o momento nenhuma medida efetiva foi adotada.

De acordo com os moradores, o número de veículos aumentou significativamente nos últimos anos, principalmente por conta do crescimento habitacional da região. Nos horários de pico, o trânsito fica intenso e tem causado congestionamentos frequentes, dificultando a entrada e saída dos bairros.

Além do fluxo elevado, a via é de mão única e não possui duplicação, o que agrava ainda mais a situação. Para piorar, os buracos tomaram conta do local. Embora operações de tapa-buracos tenham sido realizadas diversas vezes, os reparos não duram mais que três meses, segundo a comunidade.

Os moradores afirmam que a qualidade do asfalto está comprometida e defendem que seja realizado um recapeamento completo com urgência, ao menos como medida paliativa, até que a duplicação da via seja executada.

Eles pedem atenção das autoridades para garantir mais segurança, fluidez no trânsito e melhores condições de trafegabilidade para quem utiliza o acesso diariamente.