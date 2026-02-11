(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Cidade

Moradores cobram duplicação e recapeamento em acesso a bairros da região do Samambaia

11 Fev 2026 - 09h10Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradores cobram duplicação e recapeamento em acesso a bairros da região do Samambaia -

Moradores do Samambaia,  Faixa Azul, Recanto dos Sabiás e  Bosque São Carlos voltaram a cobrar providências do poder público quanto à situação da via de acesso aos bairros. Segundo relatos, há anos a população pede a duplicação do trecho, mas até o momento nenhuma medida efetiva foi adotada.

De acordo com os moradores, o número de veículos aumentou significativamente nos últimos anos, principalmente por conta do crescimento habitacional da região. Nos horários de pico, o trânsito fica intenso e tem causado congestionamentos frequentes, dificultando a entrada e saída dos bairros.

Além do fluxo elevado, a via é de mão única e não possui duplicação, o que agrava ainda mais a situação. Para piorar, os buracos tomaram conta do local. Embora operações de tapa-buracos tenham sido realizadas diversas vezes, os reparos não duram mais que três meses, segundo a comunidade.

Os moradores afirmam que a qualidade do asfalto está comprometida e defendem que seja realizado um recapeamento completo com urgência, ao menos como medida paliativa, até que a duplicação da via seja executada.

Eles pedem atenção das autoridades para garantir mais segurança, fluidez no trânsito e melhores condições de trafegabilidade para quem utiliza o acesso diariamente.

 
 

Leia Também

Cartórios de Notas de São Carlos registram recorde de testamentos em 2025
Cidade08h28 - 11 Fev 2026

Cartórios de Notas de São Carlos registram recorde de testamentos em 2025

FESC abre inscrições para Oficina Gratuita de Origami
Cidade21h26 - 10 Fev 2026

FESC abre inscrições para Oficina Gratuita de Origami

Bazar Solidário do PACC acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro com peças a preço único
Solidariedade16h29 - 10 Fev 2026

Bazar Solidário do PACC acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro com peças a preço único

Prefeitura empossa novo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Cidade14h50 - 10 Fev 2026

Prefeitura empossa novo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

Moradores denunciam acúmulo de terra e areia em avenida após fortes chuvas
Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior14h39 - 10 Fev 2026

Moradores denunciam acúmulo de terra e areia em avenida após fortes chuvas

Últimas Notícias