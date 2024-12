Moradora do Jardim São Carlos faz homenagem de Natal aos coletores de resíduos sólidos

Cássia durante o gesto de carinho e empatia para com os coletores de resíduos sólidos em São Carlos - Crédito: Divulgação

A véspera do Natal foi um dia muito especial para Cássia Cristina Fabiano, moradora no Jardim São Carlos. Em um gesto de empatia, gratidão e carinho, ofereceu na terça-feira, 24, véspera de Natal, frios, espetinhos, suco e refrigerante aos coletores de resíduos sólidos da São Carlos Ambiental, empresa responsável pela coleta na cidade.

De acordo com Cássia, o gesto de carinho para com os trabalhadores teve início há seis anos com sua mãe, Antonia Fabiano. “Hoje, minha mamãe não está mais entre nós. E o Papai Noel cuida de todos, em especial àqueles que se dedicam quando muitos de nós estamos com nossas famílias, comemorando o nascimento do menino Jesus. Pensando, realizo uma singela homenagem em forma de gratidão aos coletores, que chamo de “os meninos de laranja”. Acredito na magia do Natal e realizo esse encontro. Foi tudo muito rápido, mesmo porque eles estão trabalhando. A magia do Natal encanta meu lar e Deus é maravilhoso. Sem citar nomes, gostaria de agradecer aos amigos que ajudaram em cada detalhe. Acredito que o Natal é todo dia, em nossas atitudes, naquilo que fazemos por nossos irmãos e pelo próximo. Há seis anos, vivo o meu Natal e ajudo naquilo que cabe a mim. Esta é a essência da vida. Que venha 2025 e saúde para todos nós”, finalizou Cássia

