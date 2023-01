Morador diz que rua está com cratera no Américo A. Margarido

Buracos incomodam moradores no Américo A. Margarido - Crédito: Divulgação

As frequentes chuvas que caem em São Carlos nas últimas semanas tem sido péssimas para o asfalto. Principalmente quando são considerados velhos.

Isso faz com que os buracos aumentem e como consequência, as reclamações da população que reivindicam um piso asfáltico de boa qualidade.

Na manhã desta sexta-feira, 6, um leitor do SCA entrou em contato para informar que a rua Maria do Pinho Alves Margarido, em frente ao numeral 270 no Conjunto Residencial Américo Alves Margarido, buracos começaram a incomodar quem reside nas proximidades e faz com que o trânsito de veículos fique perigoso.

Ao SCA, o reclamante disse apenas que pede para que sua reivindicação seja atendida e seja realizada obras para solucionar o problema.

