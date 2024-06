Morador afirma que motoristas estão transitando na contramão após interdição da Bruno Ruggiero Filho

Congestionamento na avenida dos Sanhaços -

Após interdição da avenida Bruno Ruggiero Filho para a realização de obras no pavimento, o trânsito foi desviado para a avenida dos Sanhaços, gerando grande congestionamento.



Um morador entrou em contato com o São Carlos Agora informando que além do congestionamento, alguns motoristas estão transitando na contramão, podendo causar acidentes.



O SCA conversou com o secretário de trânsito, César Maragno, que informou que a pasta está avaliando a situação para resolver o problema.



Segundo a Prefeitura Municipal, esta interdição é necessária para que seja feita a nova base e pavimento da Avenida Bruno Ruggiero Filho, principalmente na faixa onde trafegam ônibus e veículos pesados, o tempo estimado da obra é de 30 dias com previsão de liberação de uma faixa em 20 dias.

