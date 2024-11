Minicurso da USP orienta sobre como proteger dispositivos conectados à internet

Os participantes irão aprender sobre os conceitos básicos de internet das coisas (IoT) | Foto: Divulgação -

Ensinar como as pessoas podem se proteger de ataques cibernéticos em dispositivos conectados à internet é o objetivo do Minicurso de Segurança em IoT , que será oferecido no próximo sábado, dia 16 de novembro, pelo grupo de extensão Ganesh , do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. A atividade é gratuita e ocorrerá das 8 às 12 horas no auditório Luiz Antonio Favaro, no bloco 4 do Instituto.

Para se inscrever, basta acessar este formulário online até o dia do evento: https://icmc.usp.br/e/20bb1 . Podem participar do minicurso todos que possuem conhecimentos básicos de informática e interesse em aprender sobre segurança aplicada à internet das coisas (IoT) — uma tecnologia que conecta dispositivos variados à internet, ampliando suas funcionalidades por meio do compartilhamento de dados. O minicurso busca ajudar a comunidade a entender tanto as oportunidades de proteção quanto os riscos e vulnerabilidades de segurança relacionados a esse tipo de tecnologia.

Com experiência na área de segurança em redes de computadores e computação em nuvem, o mestrando do ICMC e um dos organizadores do minicurso, Gabriel de Melo Cruz, destaca que a meta é conscientizar o público sobre as práticas mais seguras para o uso de aparelhos IoT . Ele pondera que, embora essas tecnologias sejam cada vez mais integradas ao nosso dia a dia, simplificando as tarefas diárias, ainda apresentam falhas de segurança. “Quem fazer o curso vai perceber que provavelmente tem muita gente que usa IoT de maneira insegura e, agora, vai poder se proteger melhor”, complementa Gabriel.

O que esperar do minicurso? – A atividade abordará apresentações introdutórias sobre IoT e segurança, incluindo projeções de possíveis ataques em dispositivos, mesclando momentos teóricos e práticos. “Vamos demonstrar que os ataques podem ser feitos com pouco investimento de dinheiro e tempo, explicando como se defender deles”, exemplifica o mestrando.

Ao final, os participantes aprenderam a escolher soluções de segurança de forma mais consciente, considerando o custo-benefício e as restrições específicas de cada dispositivo ou sistema. “Os maiores erros geralmente não são de uso indevido, e não em uma configuração mal feita. O problema é que a maioria das pessoas nem sabe que está usando uma tecnologia IoT, muito menos que há falhas de segurança. No curso, vamos aprender a identificar as melhores soluções para cada caso”, finaliza.

Minicurso Segurança em IoT

Inscreva-se: https://icmc.usp.br/e/20bb1

Quando: sábado, 16 de novembro

Horário: das 8 às 12 horas

Local: auditório Luiz Antonio Favaro, no bloco 4 do ICMC (sala 4-111)

Acesse a localização: https://maps.app.goo.gl/v3VpT4gXkvH7ed1B8

