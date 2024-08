Maternidade da Santa Casa de São Carlos celebra o Agosto Dourado com programação especial

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Maternidade da Santa Casa de São Carlos está se preparando para comemorar o Agosto Dourado, um mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Com uma série de atividades e palestras, a maternidade reforça seu compromisso com a saúde e bem-estar de mães e bebês.

Eliane Sansão, coordenadora de enfermagem da maternidade, falou sobre a importância da data. "O Agosto Dourado é uma oportunidade valiosa para reforçarmos a importância do aleitamento materno. Este mês simboliza o esforço contínuo de incentivar a amamentação, que é essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês e a saúde das mães. Na Santa Casa, trabalhamos para oferecer o suporte necessário para que cada mãe se sinta segura e amparada nesse processo tão importante."

Karine Silva, enfermeira do Banco de Leite, enfatiza a relevância da doação de leite materno e as instalações da Santa Casa. "A doação de leite materno é um ato de amor que salva vidas. Na nossa maternidade, temos um banco de leite humano que oferece todo o apoio às doadoras, desde a coleta até a orientação adequada. Estamos equipados com instalações modernas e uma equipe dedicada para garantir que o leite doado chegue de forma segura e eficaz aos bebês que mais precisam."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior, destaca a responsabilidade da maternidade em apoiar as mães. "Entendemos a nossa responsabilidade em proporcionar todo o apoio e suporte necessários às mães durante o aleitamento. Sabemos que a amamentação é um desafio, mas também um ato fundamental para a saúde de nossos bebês. Nossa equipe está comprometida em oferecer um ambiente acolhedor e todos os recursos necessários para que as mães se sintam confiantes e bem assistidas."

Como ser doadora

Para ser doadora, é necessário procurar o Banco de Leite, localizado na Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, na Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573, Vila Pureza.

A candidata vai passar por exames e fazer um cadastro. Após o registro, ela receberá frascos e outros materiais para fazer a doação em domicílio. Uma equipe do Banco de Leite irá buscar o frasco uma vez por semana.

O atendimento é feito todos os dias, incluindo feriados, das 7h às 18h. Mais informações ou dúvidas podem ser respondidas pelo telefone (16) 3509-1175.

Leia Também