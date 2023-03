Matemática e estatística: assista aulas junto com estudantes da USP em São Carlos

Crédito: Divulgação

Você tem curiosidade em descobrir como é uma aula dentro da USP? O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, tornou isso possível por meio do programa Aulas Abertas. A iniciativa do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística (SME) permite que qualquer cidadão assista a algumas aulas ministradas por professores do ICMC aos estudantes de graduação. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.

O objetivo do programa é promover a aproximação do Instituto com a comunidade, possibilitando que os participantes sintam na pele como é a vida acadêmica na USP e como são as aulas de um curso regular, além de promover a interação com os alunos matriculados nesses cursos.

O conteúdo das aulas é adaptado para facilitar a interação dos participantes com os professores e estudantes. Os professores fazem uma descrição geral das disciplinas ressaltando sua importância no curso e na vida profissional.

Podem participar da iniciativa estudantes do ensino médio, vestibulandos, alunos de outras universidades, docentes, pesquisadores e toda a comunidade da região. Há oito aulas disponíveis no início do semestre, com duração de 50 minutos cada. Para participar, basta comparecer no local indicado nos dias e horários de acordo com as disciplinas disponíveis nesse link: https://icmc.usp.br/e/e0950.

