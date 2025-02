Manhã de Jogos e Brincadeiras Musicais para criança acontece neste sábado

Crédito: (Imagem: Pixabay)

Estudantes do curso de Música da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) irão realizar, no dia 22 de fevereiro, sábado, das 10 às 12 horas, uma Manhã de Jogos e Brincadeiras Musicais na Universidade. A atividade acontecerá no Laboratório de Musicalização, localizado na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar.

Essa iniciativa é resultante dos estudos que foram desenvolvidos ao longo da disciplina "Jogos e brincadeiras musicais 1", ministrada neste semestre pelo professor Adelcio Camilo Machado, do Departamento de Artes e Comunicação (DAC).

Vagas e inscrições

São ofertadas 32 vagas para crianças com idades entre 8 a 10 anos, sendo que pais, mães e responsáveis também podem participar. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível através do link https://bit.ly/4hAHIB9. As inscrições estarão abertas até o dia 19 de fevereiro. As crianças serão selecionadas por ordem de inscrição, até se esgotarem as vagas.

