Mais de 130kg de cobre e alumínio são apreendidos durante operação em São Carlos

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou uma operação que resultou na apreensão de 134,9 kg de cobre e alumínio em um estabelecimento de São Carlos.

Atendendo a uma solicitação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), dispositivo que reúne as forças de segurança do município em suas diversas categorias, a Operação Sucata aconteceu nesta segunda-feira (15/01) na região do Cidade Aracy, onde foi encontrada uma grande quantidade de fios provenientes de cabos de alumínio e de cobre possivelmente furtados.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, explica os objetivos da operação. “O foco foi a verificação dos alvarás de funcionamento e licença da Vigilância Sanitária e dois estabelecimentos foram interditados, sendo um deles por falta de alvará e o outro por produtos ilícitos. Estes estabelecimentos permanecerão fechados até a devida regularização”, disse Rodolfo.

O proprietário do estabelecimento onde foram encontrados os produtos ilícitos foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou à disposição do delegado de plantão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também