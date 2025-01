Lucão Fernandes: "Temos que lutar para a implantação do Curso de Medicina da UNICEP/Santa Casa"

O presidente da Câmara Lucão Fernandes: "Hoje o pediatra é mosca branca e ganha muito mais trabalhando em seu consultório particular do que para o município. E, como existem poucos, acabam sendo profissionais extremamente caros e raros" - Crédito: divulgação

A implantação do Curso de Medicina da UNICEP em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos será uma das principais bandeiras do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes (PP). O novo comandante do Poder Legislativa são-carlense fez esta revelação nesta quinta-feira, 9 de janeiro, participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA. Veja entrevista em vídeo neste link.

Ele afirma que já esteve no campus universitário da UNICEP e constatou o grande investimento que a instituição de ensino superior realizou com a adequação de espaços e compra de equipamentos modernos e de alta tecnologia para abrigar o novo curso. Segundo Lucão, já existem entendimentos com o centro universitário para que, uma vez confirmado o curso, haja uma prioridade na formação pediatras, neurologistas e neuropediatras. “Hoje o pediatra é mosca branca e ganha muito mais trabalhando em seu consultório particular do que para o município. E, como existem poucos, acabam sendo profissionais extremamente caros e raros”, explica o vereador.

Ele cita o exemplo do ex-vereador e médico neurologista Francisco Marcio de Carvalho, o “Xico Louco”. “Ele entra de manhã no consultório e só sai à noite, atendendo o dia todo sem parar. Ele faz este trabalho desta forma porque os especialistas nesta área também são muito raros”, destaca.

Quanto ao andamento dos trabalhos na Câmara Municipal, Lucão destaca que a Casa de Leis não vai mais aceitar projetos de lei entregues de afogadilho. “Nós não temos nenhuma intenção de afrontar o Poder Executivo. Pelo contrário, queremos trabalhar em harmonia total. Porém, os projetos têm que ser lidos e estudados pelos vereadores. É óbvio que, por exemplo, se amanhã ou depois o governador Tarcísio de Freitas e ou o presidente Lula enviarem um projeto de lei liberando R$ 1 bilhão para São Carlos e tivermos que aprovar no mesmo dia, convocaremos uma sessão extraordinária e votaremos. Mas isso seria uma exceção. A regra será o trâmite normal dos projetos, passando pelas comissões e com o devido debate em plenário”, explica ele.

COMISSÃO DE ÉTICA – Lucão destaca que até pela qualidade dos vereadores eleitos, espera uma Câmara marcada por debates acirrados, mas espera que os debates se limitem às questões políticas, ideológicas e administrativas, mas sempre dentro de um cima de respeito às pessoas e às instituições. “Não podemos admitir ataques pessoais e que um vereador ou vereadora venham a atacar a honra das colegas ou de lideranças nacionais, estaduais ou locais ou instituições. O papel do vereador não é esse. Este tipo de comportamento não condiz com o cargo de vereador e em nada melhora a vida do cidadão. O debate é salutar e necessário, mas sempre com respeito à honra das pessoas. Nesta questão queremos uma Comissão de Ética atuante e que exija o cumprimento das regras”, destaca ele.

UNIÃO ENTRE VEREADORES – Lucão, com seu tom sempre conciliador, afirma que em seu primeiro mandato em 2013 foi jogado aos leões ao assumir a liderança no Legislativo da base de apoio do então prefeito Paulo Altomani. “Muitos disseram que eu estava caminhado para o suicídio político, mas aquela experiência foi o que me deu traquejo e conhecimento para vencer a eleição para presidente da Câmara em 2015”, comenta ele.

Lucão também afirma que a oposição que existe na Câmara é ao prefeito Netto Donato e seu governo e não à Câmara e sua presidência. “Na Câmara somos todos situação. E esperamos ter apoio de todos os 21 vereadores para investirmos em cursos e palestras para enriquecer o conhecimento dos vereadores e da população e também para podermos pensar na construção de um novo prédio para abrigar a Casa de Leis”, ressalta o vereador.

Leia Também