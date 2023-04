Loja Castelo Encantado inicia campanha que vai arrecadar roupas de recém-nascido para a Maternidade da Santa Casa

"Esperamos contribuir para que a Assistência Social da Maternidade da Santa Casa tenha mais recursos para ajudar mulheres num dos momentos mais singulares de suas vidas. Nós, que diariamente trabalhamos com enxovais e presentes para bebês, queremos oferecer nosso carinho àquelas que recebem seus filhos diante de dificuldades. Que no Dia das Mães possamos entregar itens fundamentais que ajudem mulheres em seu estado de graça a receber seus bebês nos meses mais frios do ano", comenta a proprietária da loja, Elaine Fernandes.

A loja já cuidou para que as peças avulsas de roupinhas para recém nascidos estejam disponíveis em toda a campanha que vai de 01/04 a 13/05/23, véspera do dia especial das Mães.

"Essa parceria tem grande importância para Nossa Santa Casa. Nos ajuda a manter um atendimento humanizado em nossa maternidade." - Gerente de Relações Institucionais da Santa Casa, Ariellen Guimarães.

Quer participar? Venha juntar forças nesta campanha.

Castelo Encantado

Rua Aquidaban, 1390, em frente à Praça XV de São Carlos

A cada R$ 200 reais em compras de seus clientes, a loja vai doar uma peça de roupa de bebê recém-nascido para a Maternidade da Santa Casa de São Carlos. Mas se o cliente comprar menos do que isso e também quiser participar, qualquer valor em compras + R$ 5,00 também somará uma roupinha ao cesto de doações.