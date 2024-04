Jornalista português radicado em São Carlos será homenageado pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira

Sintra foi presidente da Casa de Portugal de São Carlos entre os anos de 2021/2023 - Crédito: Divulgação

O jornalista português e articulista do portal São Carlos Agora, Rui Jorge Sintra, radicado em São Carlos há aproximadamente 18 anos, é uma das personalidades que será homenageada no domingo, 21, por ocasião das comemorações alusivas ao “Dia da Comunidade Luso-Brasileira”, “Descobrimento do Brasil” e os “50 Anos da Revolução dos Cravos”.

O ato solene, que ocorrerá na Comunidade Gibelinense de São Paulo, em Mairiporã, é promovido pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, com as presenças de representantes da Câmara Municipal de São Paulo, entidades convidadas e representantes da comunidade portuguesa radicada no Estado de São Paulo.

As homenagens às personalidades luso-brasileiras se fundamentam em função das suas contribuições junto à comunidade luso-brasileira e no desenvolvimento das relações entre Portugal e Brasil.

O homenageado foi presidente da Casa de Portugal de São Carlos entre os anos de 2021/2023 e coordena desde 2010 a assessoria de comunicação do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

