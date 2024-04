Electrolux amplia ações de equidade de gênero e contrata mais de 60 mulheres em São Carlos

Crédito: divulgação

O Electrolux Group dá mais um exemplo do seu compromisso com a diversidade e inclusão, um dos pilares de atuação do grupo ao redor do mundo. Contratou 62 mulheres para integrar a área operacional da fábrica de São Carlos.

Elas serão divididas para trabalhar nas linhas de montagem e áreas de apoio como plástico, esmaltação e pintura. Aliás, 100% desta lista é formada pelo público feminino. Ou seja, trata-se de uma contratação afirmativa, que visa assegurar cada vez mais a equidade de gênero na empresa.

"Sem dúvida, esse é um marco histórico para nossa fábrica. Essa contratação afirmativa reforça o nosso compromisso com a diversidade e nos coloca mais próximo de sermos um reflexo das sociedades onde estamos inseridos. É gratificante ver tantas mulheres iniciando uma promissora trajetória profissional dentro do Electrolux Group", destaca Oscar Neto, diretor da unidade de São Carlos.

Com essas contratações, a planta São Carlos soma 463 mulheres colaboradoras, que incluem, também, cargos de liderança. Isso representa 24% do total de 1.908 profissionais atuantes na unidade. A expectativa é que esse número chegue a 50% até 2030.



Atualmente, a planta de São Carlos tem 24% de mulheres em seu quadro de profissionais

Novas colaboradoras participam de atividade de integração

Diversidade e inclusão

Com a criação de uma área de Diversidade e Inclusão em 2020, o Electrolux Group vem implementando uma série de ações para tornar uma empresa cada vez mais inclusiva e, assim, se tornar um reflexo das sociedades onde atua. Além de compromissos regionais, tem a meta global de alcançar de 40 a 60% de mulheres em posição de liderança até 2030 - atualmente, possui 34% somente na América Latina.

No ano passado, por exemplo, durante o Dia Internacional da Mulher, o Electrolux Group lançou o programa de mentoria externa, o ‘STEM:FEM’. O foco é incentivar o desenvolvimento de mulheres em carreiras na Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, na sigla em inglês), áreas nas quais elas ainda são subrepresentados.

A empresa também conta com o programa ‘Talent Pool’, um banco de talentos e desenvolvimento para colaboradoras e colaboradores da operação em carreiras técnicas e de liderança que, durante sua execução, teve um número baixo de mulheres inscritas.

“Fomos entender o que poderia estar acontecendo e recebemos relatos de colaboradoras que tinham dificuldades para participar de treinamentos fora do horário de trabalho por causa da dupla/tripla jornada feminina, ainda uma realidade que queremos mudar na América Latina”, conta Lorenna Oliveira, gerente de Diversidade e Inclusão e Responsabilidade Social do Electrolux Group América Latina.

Com isso, o programa foi redesenhado para que todos os treinamentos acontecessem durante o horário de trabalho, o que resultou num aumento de 10% para 35% de mulheres entre os participantes.

