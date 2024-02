Jardim Zavaglia recebe mutirão contra a dengue no próximo sábado

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realiza no próximo sábado (24/02), das 9h às 13h, no Jardim Zavaglia, um mutirão de limpeza para combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação faz parte da 7ª Campanha Regional de Combate à Dengue.

O ponto de encontro do “Dia D” de combate ao mosquito Aedes aegypti será na Unidade de Saúde da Família (USF), do Jardim Zavaglia, localizada na Rua deputado Antônio Donato, nº 340.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pede o apoio da população para junto com o poder público, concentrar esforços para eliminação dos focos de criadouros do mosquito, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

No Mutirão do Jardim Zavaglia os Agentes de Combate às Endemias, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vão fazer a vistoria de imóveis com eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e recolhimento de inservíveis encontrados nas áreas de risco.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, diz que o objetivo do Mutirão também é alertar a população sobre a situação epidemiológica da cidade já que os casos de Dengue vêm aumentando em São Carlos.

“Orientamos a população para que realizem o descarte dos materiais inservíveis que acumulam água parada, não acumulem entulhos, para que fechem bem os sacos de lixo, tampem as caixas d’água, limpem calhas e lajes, guardem os brinquedos em local coberto, evitem água parada em pneus e em outros locais e objetos, recebam os agentes de endemias e em casos de febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, coceira e manchas vermelhas na pele, bebam muito líquido e procurem imediatamente a unidade de Saúde mais próxima da sua residência”, alerta a diretora.

A diretora ressalta, ainda, que a eliminação dos criadouros ainda é a medida mais eficaz para combater o mosquito Aedes aegypti. “O método de controle é um velho conhecido da população: não deixar a água acumular em recipientes. É nesse ambiente que o aedes se multiplica. Cerca de 75% dos criadouros detectados pelos agentes estão dentro de casa”, finaliza Denise Martins.

Em 2023 foram registradas 4.025 notificações para Dengue, com 726 casos positivos, sendo 620 autóctones e 106 importados. Para Chikungunya foram registradas 153 notificações, com 140 casos descartados, 05 positivos, sendo 01 autóctone e 04 importados. Para Zika foram registradas 108 notificações, com 108 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 02 notificações, com 02 caso descartados.

Esse ano já foram registradas 765 notificações para Dengue, com 100 casos positivos, sendo 85 autóctones e 15 importados. Para Chikungunya foram registradas 16 notificações, com 9 casos descartados e 7 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 8 notificações, com 8 casos descartados e para Febre Amarela ainda não foram registradas notificações. Nesta sexta-feira (23/02) o Departamento de Vigilância em Saúde divulga um novo boletim com atualizações dos casos de arboviroses.

A 7ª Campanha Regional de Combate à Dengue é uma parceria da EPTV com as Prefeituras das praças da emissora.

