Jardim Embaré e Distrito de Água Vermelha recebem obras do programa Nossa Rua

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos está realizando obras de drenagem, com execução de guias e sarjetas na rua Ray Wesley Herrick, no Jardim Embaré e guias, sarjetas e pavimentação na Estrada do Lobo, no distrito de Água Vermelha. As obras fazem parte do Programa Nossa Rua, convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo no valor total de R$ 16,9 milhões.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, as obras na rua Ray Wesley Herrick, no Jardim Embaré, realizadas pela empresa Sólida, compreendem 850 metros de comprimento com intervenções de drenagem e construção de guias e sarjetas, um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Na Estrada do Lobo, no distrito de Água Vermelha, a empresa de engenharia Bandeirantes está concluindo a execução de guias e sarjetas e iniciou a pavimentação de uma extensão de 525 metros lineares.

“Dessa forma a Prefeitura está investindo junto com o Governo do Estado aproximadamente mais de R$ 16 milhões em obras de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico. As obras já são realidade nestas duas importantes avenidas da cidade. Na sequência vamos dar continuidade nas outras avenidas e ruas definidas no convênio. Vale lembrar ainda, que 12 ruas serão pavimentadas, recebendo antes drenagem, além de guias e sarjetas, com isso vamos interligar importantes regiões da cidade. Estamos trabalhando no viário da cidade, na mobilidade urbana”, finalizou Muller.

Entre as interligações a Secretaria de Obras Públicas cita como exemplo a rua Umberto Morasco atrás do Parque Fher, na confluência da Miguel Petroni, que vai ser interligada com a João Derigge, chegando na avenida Otto Werner, dando acesso aos residenciais Moradas e Terra Nova. Desta forma, se o motorista pegar a rua Vera Helena Pulcinelli, ele chegará rapidamente a região do shopping, desafogando o trânsito nessa região, principalmente nos horários de pico.

Os próximos lotes de obras executadas pela empresa Bandeirantes contemplam intervenções na Rodovia Gabriel Crnkrovic, avenida Bela Cintra, no distrito de Água Vermelha e as ruas Sebastião Ramos e Profa. Vera Helena Trinta Pulcinelli no Tutoya do Vale.

Já o lote de obras em execução pela empresa Sólida compreende obras na rua Alessandro Di Salvo, no Jardim Novo Horizonte, na avenida Paulista, no Jardim Paulista, rua Giacomini Vaccari, no Jardim Santa Maria II, na via de acesso da rodovia Washington Luís no km 226 + 735 metros, na rua Caetano Ferragini e rua João Deriggi, no Parque Fehr, na avenida Clemente Talarico, no Jardim Embaré, no prolongamento rua do Parque, na Vila Nery, e no prolongamento da avenida Paulista até a avenida Tancredo de Almeida Neves.

O secretário de Governo, Netto Donato, lembrou que a Prefeitura elaborou os projetos executivos de cada obra para formalização do convênio na Secretaria de Desenvolvimento Regional para o receber repasse dos recursos estaduais. “Essa interação da Prefeitura com o Governo do Estado é muito importante, dessa forma, buscamos soluções em comum. Esse é o objetivo do prefeito Airton Garcia, trabalhar para construir uma cidade melhor para todos”, afirma Netto.

Do total de R$ 16.9 milhões de investimentos, a Prefeitura de São Carlos está custeando R$ 9,4 milhões e o Governo do Estado repassou R$ 7,5 milhões.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também