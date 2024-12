Isaque Silva: Meia do Fluminense conquistou vários títulos e tem tudo para se tornar o novo "ganso"

O craque do Fluminense, Isaque: O vínculo com o clube é até março de 2028 e tem multa de 50 milhões de euros - Crédito: SCA

Descoberto por olheiros do Fluminense no torneio Sanca Cup em 2018, Isaque Severino da Silva, é hoje, aos 17 anos, uma das maiores promessas do Fluminense Futebol Clube. Nascido em São Carlos e ex-morador do Cidade Aracy, ele estreou no time profissional com a camisa 37 no dia 5 de dezembro, no jogo contra o Cuiabá, no Maracanã. Atualmente, Isaque vive no bairro de Xerém, no município de Duque de Caxias. Isaque jogou na Mult Sport e também futsal com o treinador Natela.

Isaque é um dos nomes promissores da "Esquadrilha 07" de Xerém, que é tratada como a próxima grande geração de talentos da base tricolor. A geração foi "batizada" em referência ao ano de nascimento do elenco, 2007, e o apelido porque "só tem avião". Ele, inclusive, tem sido convocado para a jogar na Seleção Brasileira Sub-17.

Em entrevista ao SÃO CARLOS AGORA, Isaque afirmou que sonha em brilhar com a camisa 10 do Fluminense, disputar o Campeonato Carioca, o Brasileiro e o Super Mundial de Clubes no próximo ano. Indagado se tem medo de enfrentar o poderoso Borússia Dortmund, Isaque afirma: “Vamos para cima deles”, ressalta, mostrando muita disposição.

Além disso, Isaque vive a utopia de chegar à Seleção Brasileira principal e depois jogar num grande clube da Europa. “Se tiver oportunidade, gostaria muito de bilhar na Premier League”, diz ele.

No sub-15 em 2022, a equipe sub-17 do Flu conquistou os quatro torneios que disputou (o Campeonato Carioca, a Copa Rio, a Recopa Carioca e a Copa Nike), e em 2023, seu primeiro ano no sub-16, ganhou a Copa Olaria, a Copa Rio, o Scopigno Cup-ITA Sub-16 e o Heemskerk Cup-HOL Sub-16. Este ano, venceu a Recopa Sub-17, a Taça Guanabara Sub-17 e o Carioca Sub-17.

“Aos 10 anos, eu estava jogando na minha cidade, em São Carlos, quando os olheiros do Fluminense me viram e me trouxeram para o Rio de Janeiro. Cheguei em 2018 e acredito que o Fluminense vem sendo até hoje fundamental na minha formação não só como jogador, mas também como pessoa. É o que mais prezamos em Xerém. Só tenho a agradecer ao clube pelo trabalho que faz comigo”, destaca ele.

Com fama de decidir finais na base, Isaque assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense em maio de 2023. O vínculo com o clube é até março de 2028 e tem multa de € 50 milhões de euros (de R$ 278 milhões na cotação atual).

Um dos destaques da Esquadrilha 07, o meia Isaque assinou no dia 4 de maio de 2023, seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O vínculo do atleta com o clube vai até o fim de março de 2028. "Estou muito feliz, é um sonho realizado. Quero agradecer a todos aqueles que fizeram parte deste processo. Ao clube, que me deu todo suporte, à minha família, a meus empresários e amigos. Sei que ainda tem muito caminho pela frente. Tenho que deixar para trás, apenas na lembrança, tudo o que já fiz e conquistei e pensar agora no futuro, neste novo ciclo na minha carreira. Vou seguir trabalhando muito para conseguir retribuir ao Fluminense tudo o que ele fez por mim”.



Leia Também