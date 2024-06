Inteligência artificial como geradora de conteúdo é tema de palestra na USP São Carlos

Criar textos, imagens, vídeos, áudios e outros diversos conteúdos é a principal função da chamada inteligência artificial generativa (IA generativa), muito utilizada em áreas como entretenimento e marketing. A sua aplicação já alcançou até mesmo grandes empresas como o iFood, que tem estudado o recurso para aplicação no dia a dia da companhia.

Colocar em debate e apresentar mais detalhes sobre o assunto é o objetivo da palestra Liderança em Dados – Disruptura e IA Generativa (Head of Data – Disrupt e GenAI), que será ministrada por Renan de Pádua, chefe de dados no iFood, na próxima quarta-feira, 19, às 14h, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Pádua é formado em Ciência da Computação pela Unesp, em Rio Claro, com mestrado e doutorado pelo ICMC, com período de doutorado sanduíche na Universidade de Sydney. No iFood, é responsável pelas áreas de inovação (disrupt) e pelas frentes de IA Generativa.

Segundo Renan, a empresa possui, atualmente, IA embarcada em praticamente todos os seus sistemas. Durante a apresentação na USP, o especialista pretende navegar pelo início dos investimentos na área dentro do iFood a partir de 2018, demonstrando a evolução da tecnologia dentro da companhia, além de passar pelos diversos modelos desenvolvidos, suas finalidades e como eles funcionam diariamente no app. Também serão apresentados alguns cases de IA Generativa que vem sendo desenvolvidos pelo iFood.

O evento é gratuito, aberto a todos os interessados e ocorrerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC, no bloco 6, no centro de São Carlos. Para participar presencialmente, não é necessário se inscrever de forma antecipada. A palestra contará com transmissão online e quem quiser acompanhar virtualmente deve preencher este formulário para receber o link de acesso à live: https://icmc.usp.br/e/a8574.

A iniciativa faz parte do ciclo de atividades de extensão organizado pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, ministrada pelo professor Luís Gustavo Nonato. Os estudantes são responsáveis por realizar a ação, recepcionar e dialogar com o público, que poderá avaliar a iniciativa no final do evento. A proposta é, a partir das avaliações coletadas, aprimorar as próximas atividades a serem oferecidas à população, de forma a atender aos interesses da comunidade são-carlense que deseja conhecer mais sobre um campo que está em plena expansão, a ciência de dados.

