Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa lança pós-graduação em Gestão em Saúde

Crédito: Divulgação

No último sábado, 23, o Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São Carlos (IEP) lançou sua primeira pós-graduação em parceria com a Faculdade de São Marcos e o Instituto Focar. O projeto surgiu da necessidade de aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento dos profissionais de saúde na região de São Carlos no âmbito da Gestão em Saúde. Portanto, contempla sistematizações que procuram suprir essas condições.

Com uma matriz curricular voltada para temas de importância na gestão em saúde, como judicialização, planejamento estratégico, gestão de custos e pessoas, entre outros aspectos atuais da gestão em saúde, o curso é multidisciplinar. Ele visa capacitar os egressos para atuar em estabelecimentos de saúde públicos ou privados, locais, regionais e nacionais.

Segundo o gerente do IEP, André Mascaro, por meio das atividades propostas pelo curso, os alunos poderão ser capacitados para atender à necessidade da gestão em saúde pública e privada de formar gestores aptos a primar pela eficiência e eficácia dos serviços em saúde. “Nos últimos anos o setor saúde brasileiro tem se expandido tanto no âmbito público, com ênfase na implantação das redes de atenção à saúde e regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto no setor privado, com a expansão da oferta de serviços de assistência médica em todas as regiões do país. Esses desafios demandam urgência na qualificação dos processos de gestão”, ressaltou.

Ele ainda destaca que os desafios estão relacionados tanto às inovações tecnológicas, que crescem em ritmo exponencial, quanto às atuais políticas de saúde reformistas, que reorientaram as práticas de saúde, com impacto nos setores público e privado, nos modelos assistenciais e de gestão. “Essas mudanças serviram de base para as reflexões que levaram ao desenvolvimento teórico-conceitual próprio do campo da saúde, especialmente da saúde coletiva, configurando a natureza específica das práticas de gestão da saúde”, completou.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior, a iniciativa reflete o compromisso da instituição com a excelência na formação e capacitação de profissionais de saúde. “Reconhecemos a importância de investir no aprimoramento dos profissionais para enfrentar os desafios cada vez mais complexos do setor da saúde”, destacou.

O município de São Carlos foi escolhido por possuir uma população de 386.803 habitantes e ser referência para sete municípios do Departamento Regional de Saúde – DRS de Araraquara. Além disso, é considerado um polo de gestão e inovação de destaque no cenário nacional. Diante do exposto, os cenários apresentados são adequados para a realização e sucesso da presente proposta metodológica.

