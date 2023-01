Instabilidade perde força e o sol aparece com mais força a partir de quarta-feira

Previsão do tempo -

Segunda-feira (23/01) e terça-feira (24/01)

O Tempo permanece instável em grande parte do estado de São Paulo, devido a combinação de ar quente e úmido, que favorece a variação da nebulosidade (sol entre nuvens) a formação de áreas de instabilidades que causam pancadas de chuva em áreas isoladas, além de temporais pontuais, com chuvas fortes acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, principalmente no decorrer dos períodos da tarde e da noite. Temperaturas estáveis.

Quarta-feira (25/01) e quinta-feira (26/01)

A condição de instabilidade perde força e o sol aparece com mais força, deixando o céu com poucas nuvens e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, ainda são previstas pancadas de chuvas isoladas, especialmente no setor norte do estado. Temperaturas em elevação.

IPMET

Leia Também