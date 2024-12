Inscrições para o MBA em Ciências de Dados da USP chegam na última semana

Compartilhar no facebook

Você ainda tem tempo para se inscrever na sexta turma do MBA em Ciências de Dados , oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos em parceria com o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) . As inscrições vão até o próximo domingo, 15 de dezembro.

O MBA em Ciências de Dados oferece especialização em uma das áreas mais promissoras do mercado, com formação sólida em técnicas avançadas de análise de dados, aprendizagem de máquina e inteligência artificial, capacitando os alunos para atuar em setores estratégicos de empresas e órgãos públicos.

Além de um conteúdo programático inovador , o MBA prepara os alunos para enfrentar desafios reais, com o apoio de professores renomados e a estrutura do CeMEAI e do ICMC/USP.

Como funciona o MBA

O MBA será oferecido totalmente online, com acesso a uma plataforma exclusiva para os alunos. O curso conta com uma carga horária total de 440 horas obrigatórias e 20 horas optativas.

Cada disciplina da trilha de formação tem duração de nove semanas. Aos sábados, os alunos recebem o material da semana, incluindo vídeos, slides, conteúdos complementares, exercícios e a avaliação semanal. Além disso, entre segunda e quinta-feira, das 20h às 21h30, são realizadas plantões de dúvidas com a equipe de apoio. Dúvidas também podem ser esclarecidas nos fóruns semanais disponíveis para cada disciplina. Ocasionalmente, tutoriais extras sobre temas avançados serão oferecidos aos sábados.

Durante o curso, os alunos desenvolvem simultaneamente o Projeto Final, correspondente ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) . Após dois meses de aulas regulares, há um intervalo de 15 dias focado na disciplina de Metodologia de Projeto, período no qual os estudantes podem trabalhar em um problema real de sua organização. Nesse mesmo período, é ministrada a disciplina de Gestão de Projetos em Ciência de Dados.

Trilhas de aprendizado

São três trilhas de aprendizado no MBA: de formação, de desenvolvimento e extras.

Na trilha de formação, são oito disciplinas de 40h cada: Introdução a Ciências de Dados , Programação para Ciência de Dados , Técnicas Avançadas de Captura e Tratamento de Dados , Estatística para Ciência de Dados , Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina , Aprendizado Dinâmico , Redes Neurais e Aprendizado Profundo e Análise de dados com base em processamento massivo em paralelo .

Já na trilha de desenvolvimento, na qual é desenvolvido o TCC, são duas disciplinas, também cada uma com 40h: Metodologia e Projeto para Ciências de Dados e Gestão de Projetos em Ciências de Dados .

Quem quer entrar no mundo das ciências de dados pode aproveitar as disciplinas introdutórias de Estatística para Iniciantes e Programação para Iniciantes, que compõem a trilha de disciplinas extras junto ao estudo de Tópicos Avançados em Ciências de Dados .

Sobre o CeMEAI

O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.

O CeMEAI está estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em três áreas básicas: Ciência de Dados, Mecânica de Fluidos Computacionais e Otimização e Pesquisa Operacional.

Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar / IMECC-UNICAMP / IBILCE-UNESP / FCT-UNESP / IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.

