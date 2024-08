Inscreva-se em curso gratuito da USP sobre Python aplicado a ciência de dados

SIGA O SCA NO

Inscreva-se até o dia 23 de agosto

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o Curso de Python para Ciência de Dados. A oportunidade é gratuita, presencial e destinada a alunos universitários e estudantes do ensino médio ou fundamental, a partir do 9º ano, que tenham interesse em programação.

Promovido pelo grupo de extensão DATA, o curso será realizado durante nove segundas-feiras, das 16h20 às 18 horas, a partir do dia 26 de agosto, em local a ser divulgado para os inscritos.

Ao longo do período, os participantes aprenderão o básico de Python, com foco especial em bibliotecas essenciais para ciência de dados, como Pandas e Numpy. Para acompanhar o curso, é necessário ter conhecimentos mínimos em programação, incluindo tópicos como entrada e saída, loops, funções, estrutura de decisões, tipos de dados e arrays.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de agosto por meio deste formulário online: https://icmc.usp.br/e/8e6ec.

