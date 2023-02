Ingressos para o projeto cristão Clame Gospel estão se esgotando. Garanta já o seu!

SIGA O SCA NO

Clame Gospel - Crédito: divulgação

A Oásis Eventos recebe no dia 10 de fevereiro de 2023 o Clame Gospel São Carlos, um projeto cristão que tem por finalidade, resgatar e ganhar almas para Jesus, através de palavras, orações e muito louvor.

A abertura do Clame Gospel terá a presença de Júnior Rocha e Patrícia Romania, além de palestra com o pastor Cláudio Duarte, considerado um dos maiores oradores cristão do Brasil. O tema será “O Poder da Felicidade”. O evento terá em sua totalidade, cadeiras para os expectadores.

Segundo os organizadores, os convites são limitados e estão à venda no site www.ticketgospel.com.br.

Os convites são solidários, onde todos pagam meia entrada através da doação de alimentos não perecíveis que serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

O evento terá estacionamento com local seguro e praça de alimentação.

Os convites com valores referentes a meia entrada são vendidos aos preços de:

Cadeiras Setor Bronze - R$ 65,00

Cadeiras Setor Prata - R$ 90,00

Cadeiras Setor Ouro - R$140,00

Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone: (19) 9 9772-7288.

O PROJETO

O Clame Gospel é um chamado, um propósito, um Projeto Cristão mais que abençoado.

A frente o empresário, produtor de eventos há mais de 23 anos, Rafael Cazarin e sua esposa Daiane, naturais de Araras/SP, criaram o projeto que hoje é realizado nas principais cidades interior de São Paulo e em breve a meta é atingir todos estados do Brasil.

Segundo os idealizadores, antes de acontecer os eventos, são realizadas vigílias durante a madrugada, com orações e louvores. A entrada das vigílias é um quilo de alimento para abençoar vidas da cidade onde acontece o evento.

