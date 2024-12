Inclusão e acessibilidade no acolhimento das pessoas com deficiência foi debatido no paço municipal

Na edição 2024 a Virada Inclusiva, evento realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), com a participação de vários municípios, tem como tema “Superamos Barreiras, Protagonizamos Mudanças!”, a programação tem uma extensa grade acessível de atividades. A Virada Inclusiva é um programa que incentiva a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas. Com uma ampla rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores, realiza inúmeras atividades culturais, esportivas e de lazer, criando uma ampla programação acessível.

Desde 2010, a Virada Inclusiva oferece uma programação diversa, juntamente com a sociedade civil, associações ligadas às pessoas com deficiência e poder público, buscando uma sociedade inclusiva para todos.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Rafinha Almeida, a participação da cidade na Virada é muito importante. “Os debates são essenciais para planejarmos as políticas públicas de forma integrada, garantindo os direitos dessas pessoas integralmente”.

O secretário ressaltou, ainda, as questões locais que precisam ser resolvidas. “São Carlos tem dificuldades de acessibilidade em diversos equipamentos públicos por ações construídas no passado, agora precisamos adequar estes espaços, como o Teatro Municipal, ginásios de esportes, os próprios prédios da Prefeitura precisam de mais acessibilidade e inclusão. Estamos fazendo esse levantamento junto com os servidores de outras secretarias para as devidas adequações e garantir o melhor atendimento e direitos das pessoas com deficiência”, salientou Rafinha Almeida.

Em São Carlos a Virada Inclusiva teve início do dia 2 de dezembro e já realizou apresentação de alunos da APAE de São Carlos, com a peça “Saltimbancos” para os alunos da Organização da Sociedade Civil “Nave Sal da Terra”; apresentação do Coral “Além do Olhar” sob a regência de Mirian de Camargo Antunes para o abrigo de idosos “Dona Helena Dornfeld” e palestra com o tema “Iniciação Paradesportiva a Pessoas com Deficiências”, ministrada pelo Professor Dr. Taylor Brian Lavinscky Pereira, no Auditório 2 da Biblioteca Comunitária da UFSCar.

Nesta quinta-feira (05/12), a atividade será aula de yoga para os alunos do Instituto da Visão “O Pequeno Príncipe” e Instituto ACORDE (OSC), com a professora: Virgínia Xaubet, terapeuta Ayurveda e instrutora de yoga, às 14h, no Damha Golf Club, localizado na Fazenda do Urso - rodovia SP 318, Km 234, s/nº; na sexta-feira (06/12), às 9h, acontece a palestra “Barreiras Invisíveis, o que todo arquiteto e engenheiro precisa saber sobre acessibilidade” para os graduandos do curso de Engenharia e Arquitetura da Universidade de São Paulo - Campus de São Carlos (USP), com os palestrantes: Fernando Perea e Alexandre Amaral, no Anfiteatro “Jorge Caron” da Universidade de São Paulo Campus de São Carlos (USP), localizado na Avenida Trabalhador São-carlense, 400, Parque Arnold Schimidt.

A programação da Virada Inclusiva 2024 segue no sábado (07/12) com as seguintes atividades:

Atividade 1: Piquenique com grupo Avança Down (grupo de orientação e informação para as famílias e pessoas com a trissomia 21)

Horário: 8h30.

Local: Parque Ecológico Dr. Antônio Teixeira Vianna

Endereço: Estrada Municipal Guilherme Scatena, Km 2, s/nº;

Atividade 2: Apresentação esportiva de handebol em cadeira de rodas com a equipe da Associação Paradesportiva de São Carlos e Projeto Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptadas - UFSCar

Técnico: Welson Luciano Coelho

Horário: 9h.

Local: Ginásio Poliesportivo da UFSCar

Endereço: Rua do Lago, s/nº. - Campus UFSCar São Carlos - Rodovia Washington Luís, km 235, Monjolinho;

Atividade 3: Apresentação do Coral “Além do Olhar” sob a regência de Mirian de Camargo Antunes para o evento “Festa na Rua” em Celebração aos 21 anos da Associação Cultural Rochedo de Ouro

Horário: 14h

Local: Grêmio Recreativo Flor de Maio

Endereço: Rua Padre Teixeira, nº 1733, centro;

Atividade 4: aula aberta ao público de Samba Rock

Professor: Santa Maria Carlos Eduardo

Horário: 18h

Local: Feira da Economia Solidária da Praça XV de Novembro.

Endereço: Rua 15 de novembro, 1593, centro.

na tarde de terça-feira (03/12), no auditório do Paço Municipal, um debate sobre "Inclusão e Acessibilidade no Acolhimento das Pessoas com Deficiência", com palestra ministrada por Alexandre Amaral, bacharel em Serviço Social pela Unopar, graduado em Designer Web, consultor em acessibilidade da pessoa com deficiência e Fernando Perea, graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Central Paulista (UNICEP).