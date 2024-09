Incêndio em mata no Zavaglia é controlado

SIGA O SCA NO

Um incêndio em uma mata levou pânico a moradores da rua Antonio Pereira de Moraes, no Jardim Zavaglia, na tarde desta segunda-feira (23).

O SCA recebeu vários vídeos via Whatsapp que mostram as chamas atingindo vários metros de altura e chegando bem perto das residências. Com medo, os moradores tiveram que deixar suas casas rapidamente tirando crianças e animais.

Os populares se mobilizaram e iniciaram o combate às chamas com mangueiras e baldes. Mesmo assim o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência.

Não há informações de como o fogo começou.

