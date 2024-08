Ideb 2023: confira o ranking das escolas de São Carlos

Etec Paulino Botelho recebeu a maior pontuação no ensino médio - Crédito: reprodução

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, na última quarta-feira (14), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023.

Confira a pontuação das escolas de São Carlos. A avaliação atribui notas a cada escola de 0 a 10 pontos.

Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), a escola estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira foi a melhor pontuada com nota 8,1.



Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano):

LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA PROFESSOR Estadual 8,1 PAULINO CARLOS CORONEL Estadual 7,8 DOM GASTAO BISPO Estadual 7,7 EUGENIO FRANCO Estadual 7,5 ANTONIO STELLA MORUZZI EMEB Municipal 7,1 CUNHA BUENO VISCONDE DA Estadual 7,0 ANGELINA DAGNONE DE MELO EMEB Municipal 7,0 JOAO JORGE MARMORATO PROFESSOR Estadual 6,9 ANTONIO ADOLFO LOBBE PROFESSOR Estadual 6,8 ELYDIA BENETTI PROFESSOA Estadual 6,8 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOUTOR ALCYR AFONSO LEOPOLDINO Municipal 6,6 ANDRELINO VIEIRA PROFESSOR Estadual 6,6 CARMINE BOTTA EMEB Municipal 6,5 DALILA GALLI PROFA EMEB Municipal 6,5 JANETE MARIA MARTINELLI PROFA EMEB Municipal 6,4 BENTO DA SILVA CESAR PROFESSOR Estadual 6,4 ADAIL MALMEGRIM GONCALVES PROFESSOR Estadual 6,3 MARIA ERMANTINA CARVALHO TARPANI PROFA EMEB Municipal 6,3 PROFESSOR ARCHIMEDES ARISTEU MENDES DE CARVALHO Estadual 6,1 PÉRICLES SOARES Estadual 6,1 LUDGERO BRAGA PROFESSOR Estadual 5,9 AFONSO FIOCCA VITALI EMEB Municipal 5,6 MARILENE TEREZINHA LONGHIM Estadual 5,6 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ULYSSES FERREIRA PICOLO Municipal 5,5 ARTHUR NATALINO DERIGGI ESC MUN EDUC BASICA Municipal 5,3

Já no anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), a escola estadual Sebastião de Oliveira Rocha foi que a teve a melhor nota: 6,9.



Nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano):

SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA PROFESSOR Estadual 6,9 CONDE DO PINHAL Estadual 6,6 MARIA RAMOS PROFESSORA Estadual 6,5 ALVARO GUIAO DOUTOR Estadual 6,1 JOAO JORGE MARMORATO PROFESSOR Estadual 6,1 ANTONIO MILITAO DE LIMA Estadual 5,9 CARMINE BOTTA EMEB Municipal 5,9 DALILA GALLI PROFA EMEB Municipal 5,8 ADUAR KEMELL DIBO PROFESSOR Estadual 5,7 PROFESSOR LUIZ VIVIANI FILHO Estadual 5,7 JESUINO DE ARRUDA Estadual 5,4 PROFESSOR ARCHIMEDES ARISTEU MENDES DE CARVALHO Estadual 5,3 BENTO DA SILVA CESAR PROFESSOR Estadual 5,3 ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR Estadual 5,2 MARIVALDO CARLOS DEGAN PROFESSOR Estadual 5,2 ALICE MADEIRA JOAO FRANCISCO PROFESSORA Estadual 5,2 LUDGERO BRAGA PROFESSOR Estadual 5,2 ATTILIA PRADO MARGARIDO Estadual 5,2 ARY PINTO DAS NEVES PROFESSOR Estadual 5,1 ORLANDO PEREZ PROFESSOR Estadual 5,0 ADAIL MALMEGRIM GONCALVES PROFESSOR Estadual 4,7 PROFESSOR JOAO BATISTA GASPARIN Estadual 4,7 GABRIEL FELIX DO AMARAL PROFESSOR Estadual 4,5 ESTERINA PLACCO Estadual 4,4

No ensino médio (1º ao 3º ano), a ETEC Paulino Botelho teve a melhor pontuação com nota 6,0.



No ensino médio (1º ao 3º ano)

PAULINO BOTELHO ETEC Estadual 6,0 SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA PROFESSOR Estadual 5,6 CONDE DO PINHAL Estadual 5,4 JOAO JORGE MARMORATO PROFESSOR Estadual 5,1 MARIA RAMOS PROFESSORA Estadual 5,0 JESUINO DE ARRUDA Estadual 4,9 ADUAR KEMELL DIBO PROFESSOR Estadual 4,9 PROFESSOR LUIZ VIVIANI FILHO Estadual 4,9 ESTERINA PLACCO Estadual 4,7 JOSE JULIANO NETO PROFESSOR Estadual 4,5 ALVARO GUIAO DOUTOR Estadual 4,5 ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR Estadual 4,4 LUDGERO BRAGA PROFESSOR Estadual 4,4 ATTILIA PRADO MARGARIDO Estadual 4,4 MARIVALDO CARLOS DEGAN PROFESSOR Estadual 4,3 ARACY LEITE PEREIRA LOPES DONA Estadual 4,1 ALICE MADEIRA JOAO FRANCISCO PROFESSORA Estadual 3,7 GABRIEL FELIX DO AMARAL PROFESSOR Estadual 3,6 ADAIL MALMEGRIM GONCALVES PROFESSOR Estadual 3,4

O Ideb relaciona as taxas de aprovação escolar com as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática dos estudantes. Desta forma, apresentam melhores resultados no Ideb as escolas e sistemas que alcançam, ao mesmo tempo, maiores taxas de aprovação e proficiência nas avaliações.



Leia Também