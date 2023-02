ICMC São Carlos oferece vaga de pós-doutorado com bolsa Fapesp

Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo uma vaga de pós-doutorado em matemática na área de teoria de singularidades e sistemas dinâmicos. O projeto será desenvolvido em colaboração com a professora Miriam Manoel, do ICMC, e com o professor Fernando Antoneli Jr, da Unifesp, membros da equipe do projeto temático Novas Fronteiras na Teoria de Singularidades, que é coordenado pela professora Regilene dos Santos Oliveira, do ICMC.

O candidato deve ter obtido o doutorado nos últimos sete anos e apresentar um projeto nas linhas de bifurcações e singularidades de sistemas dinâmicos aplicados à biologia. Mais detalhes sobre os pré-requisitos para se candidatar e orientações para elaborar uma proposta estão disponíveis neste link: icmc.usp.br/e/d5479.

As inscrições devem ser realizadas por meio deste formulário online: https://forms.gle/NvkZnBabiXqMEPQd9. Será solicitado o envio de carta de interesse, currículo, proposta de pesquisa e dois nomes com respectivos contatos para eventual solicitação de recomendação. O processo seletivo consistirá de análise dos documentos e de entrevista online a ser feita entre os dias 13 e 17 de março. As atividades do bolsista terão início no dia 1 de abril.

A oportunidade de pós-doutorado está aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá bolsa de pós-doutorado da Fapesp no valor de R$ 8.479,20 mensais e reserva técnica equivalente a 10% do valor anual da bolsa para atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa. Caso o bolsista resida em domicílio fora da cidade na qual se localiza a instituição-sede da pesquisa e precise se mudar, poderá ter direito a um auxílio-instalação.

