ICMC oferece programação variada na 8ª edição do evento Vem Chegando a Primavera

A primavera teve início no Hemisfério Sul no último domingo, 22, e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, já se prepara para dar as boas-vindas à nova estação. No dia 26, quinta-feira, a instituição realiza a oitava edição do Vem Chegando a Primavera, tradicional evento promovido pelo Programa ICMC de Gestão Socioambiental.

A iniciativa é realizada ininterruptamente desde 2017 e mantém sua filosofia inicial: a entrada é gratuita à comunidade e não há a necessidade de inscrição prévia. O ICMC preparou uma programação recheada de atividades na sessão vespertina, começando a partir das 13h30.

Para abrir o dia, o coral da USP São Carlos fará uma apresentação, como tem sido a tradição do Vem Chegando a Primavera, no jardim Luís Roberto Peletero. Na sequência, no mesmo local, está prevista uma oficina de Ikebana, a arte de montar arranjos florais na tradição japonesa utilizada como oferta religiosa para decorar altares. A prática também foi uma atração em 2023 e teve aprovação do público.

A partir das 15h, haverá o plantio de mudas de ameixeira e ipê e, posteriormente, um diferencial desta edição: a inauguração das novas placas de identificação arbórea nos jardins do ICMC. Todas as árvores receberam os artefatos e, em breve, serão instaladas também em outros locais. A ação faz parte do projeto Árvores, que remeterá o visitante ao Museu da Fauna e Flora.

A expectativa é de que as pessoas conheçam a iniciativa, façam um tour pelos jardins e visitem as árvores. Por meio de um QRCode, o visitante poderá interagir e descobrir informações relevantes sobre a respectiva espécie, como seu nome científico, ouvir uma audiodescrição, além de conferir mais fotos da árvore.

Às 15h30, está prevista uma palestra com Jacqueline Bartolomeu Barreiro sobre aromaterapia, técnica terapêutica que usa óleos essenciais de plantas para promover a saúde e o bem-estar do corpo, da mente e das emoções. No encontro, organizado pela Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) e que acontecerá no auditório Luiz Antonio Fávaro, a consultora vai explicar qual a finalidade e como usar óleos da forma mais apropriada.

A programação se encerrará com o plantio de mudas de hortaliças na horta comunitária do ICMC.

Sobre o Programa

O Programa ICMC de Gestão Socioambiental foi lançado em 2013, com o objetivo de integrar as ações socioambientais da USP São Carlos e alinhá-las às iniciativas da Superintendência de Gestão Ambiental.

A ideia é promover os princípios de sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável em suas diversas dimensões, o uso racional dos recursos e a segurança ambiental no ICMC e na USP, além de difundir essa perspectiva no município e na região.

Compõem o Programa a Brigada de Arboristas, o Museu da Fauna e da Flora, a Subcomissão de Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (SADs-Recicla), a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e a CAIS.

Confira a programação completa do evento Vem Chegando a Primavera:

13h30 – Apresentação do Coral da USP São Carlos (Jardim Luís Roberto Peletero)

14h – Oficina de Ikebana (Jardim Luís Roberto Peletero)

15h – Plantio de duas mudas de árvores (Jardim Luís Roberto Peletero)

15h30 – Palestra sobre aromaterapia: para que serve e como usar óleos essenciais (auditório Luiz Antonio Fávaro, sala 4-111)

Após a palestra, plantio de mudas de hortaliças na horta comunitária do ICMC e tour interativo do projeto Árvores.

