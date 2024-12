ICMC oferece curso online que une estatística e otimização para ciência de dados e pesquisa operacional

Pela primeira vez, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, oferecerá um curso de atualização que une estatística e ciência de dados. Com coordenação dos professores Elias Salomão Helou Neto e Cibele Maria Russo Novelli, a iniciativa será oferecida na modalidade a distância, e ocorrerá de 15 de março a 15 de maio de 2025.

“Essa iniciativa é uma oportunidade valiosa para quem deseja investir na carreira, oferecendo um equilíbrio entre conceitos teóricos e aplicações práticas que refletem as necessidades atuais do mercado”, ressalta Cibele. Quem participar do curso terá acesso a conhecimentos atualizados em estatística e otimização, com foco em aplicações práticas em ciência de dados e pesquisa operacional, utilizando a linguagem Python.

Dada a ampla aplicabilidade do conteúdo, o curso Estatística e Otimização para Ciência de Dados e Pesquisa Operacional é voltado para graduados e profissionais de diversas áreas, como computação, estatística, engenharia, matemática, saúde e de setores industriais que empregam a ciência de dados para impulsionar resultados. São oferecidas 300 vagas, e a seleção será realizada com base na análise curricular e na documentação enviada.

As inscrições estão abertas até dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas pelo Sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/9ddda. Para participar do processo seletivo, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 50. Quem for selecionado deverá, ainda, pagar a taxa de matrícula (R$ 129) e mais três parcelas de R$ 387 (totalizando R$ 1.161).

No entanto, quem não puder arcar com esses custos poderá solicitar bolsas até 31 de dezembro por meio deste outro formulário: https://icmc.usp.br/e/5e743. Serão concedidas até 30 bolsas integrais, com base em critérios de análise socioeconômica e mérito acadêmico.

As aulas serão gravadas e complementadas por atividades práticas, monitorias semanais e encontros ao vivo, totalizando 60 horas de aprendizado. “Um grande diferencial deste curso é o suporte contínuo que os alunos terão dos professores e monitores. Contaremos com um material bem estruturado em um ambiente virtual de aprendizagem da USP, com aulas gravadas e edição de qualidade, oferecendo conveniência e flexibilidade aos participantes”, destaca a professora Cibele, do ICMC.

Sobre os professores – Bacharel em Matemática Aplicada e Computação Científica e doutora em Estatística, ambos pelo USP, Cibele foi pesquisadora visitante no Centro Médico Universitário Erasmus, em Rotterdam, nos Países Baixos. Com mais de uma década de experiência acadêmica, a professora trará ao curso sua ampla expertise na área, combinando teoria e prática para atender às demandas do mercado de ciência de dados e pesquisa operacional.

Já o professor Elias Salomão Helou Neto é graduado e doutor em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Também traz uma sólida experiência internacional, tendo atuado como pesquisador visitante na Universidade da Cidade de Nova Iorque e na Universidade de Nova Iorque.

“Enriquecer o repertório de metodologias em ciência de dados, pesquisa operacional, aprendizado de máquina e inteligência artificial não apenas adiciona ferramentas ao arsenal de conhecimentos dos profissionais, mas também estimula o pensamento crítico e promove novos questionamentos sobre como os dados influenciam os processos e a tomada de decisão”, ressalta Cibele.

Segundo os coordenadores, os conhecimentos proporcionados pelo curso oferecem uma base sólida em metodologias estatísticas e de otimização, essenciais para a análise de dados e a tomada de decisões. Ao final da formação, os participantes estarão capacitados a aplicar métodos estatísticos, técnicas de otimização e pesquisa operacional para resolver problemas reais em ciência de dados, atendendo às demandas do mercado.

