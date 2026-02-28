ICMC da USP oferece 80 bolsas integrais para curso online de Análise de Dados com Python

ICMC -

Aprender a dar os primeiros passos na linguagem de programação Python e entender os fundamentos da análise de dados, com o apoio de uma comunidade que incentiva a presença feminina na tecnologia. Essa é a proposta do grupo de extensão Code.laces, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo, em São Carlos, que está oferecendo 80 bolsas integrais para o curso “Análise de Dados: Meus primeiros passos em Python”.

A formação é promovida pela PrograMaria, iniciativa que há dez anos atua para ampliar a presença de mulheres e pessoas de gêneros minorizados no setor de tecnologia. As inscrições para o processo seletivo das bolsas seguem abertas até o dia 6 de março e podem ser realizadas pelo link: https://icmc.usp.br/e/lm95a.

Curso online e aberto a diferentes perfis

A oportunidade é voltada para mulheres (cis ou trans), homens trans e pessoas não-binárias, independentemente da idade, formação acadêmica ou experiência prévia em programação.

Totalmente online e com aulas assíncronas, o curso começa em 26 de março e ficará disponível até 25 de maio. Ao final da formação, cada participante desenvolverá um projeto real para compor o portfólio. Quem concluir as atividades dentro do prazo receberá certificado de 15 horas.

Durante as aulas, as participantes aprenderão conceitos básicos como dados, valores e atributos, além de construir suas primeiras análises utilizando filtros (funis), tabelas dinâmicas, gráficos e condicionais. Em seguida, terão contato com a linguagem Python para tratamento de dados, incluindo a organização de informações com valores faltantes ou discrepantes. A formação também aborda noções introdutórias sobre bancos de dados.

Processo seletivo com critérios de interseccionalidade

De acordo com a presidente do Code.laces, Amanda Kasat Baltor, aluna de Ciências da Computação do ICMC, haverá processo seletivo para definir quem receberá as bolsas, seguindo critérios de interseccionalidade estabelecidos em parceria com a PrograMaria.

Das 80 bolsas ofertadas, 50 serão destinadas a grupos prioritários, com as seguintes garantias mínimas:

mulheres negras (mínimo de 30% das bolsas);

pelo menos duas pessoas trans ou não-binárias;

prioridade para mulheres mães ou responsáveis legais.

As outras 30 bolsas serão concedidas conforme a ordem de inscrição. Integrantes do grupo de extensão Code.laces também terão prioridade na alocação. Após a seleção, as pessoas contempladas serão encaminhadas para a inscrição oficial na plataforma da PrograMaria.

Sobre o Code.laces

Criado em 2018 no ICMC e coordenado pela professora Sarita Mazzini Bruschi, o Code.laces surgiu com o objetivo de discutir a falta de representatividade feminina nas áreas de ciências e tecnologia e seus impactos dentro e fora do ambiente universitário.

O grupo promove encontros, debates e ações de acolhimento, além de incentivar o ingresso e a permanência de mais mulheres nesses campos.

“Mesmo com avanços, ainda somos minoria nos cursos e no mercado de trabalho em TI. Então, essa parceria com a PrograMaria é uma oportunidade de capacitação técnica que pode abrir portas para o mercado e também para quem deseja continuar aprendendo sobre programação na universidade”, conclui a presidente do Code.laces.

Leia Também