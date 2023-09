Hospital Universitário realiza I Semana da Preceptoria do HU-UFSCar

Inscrições são gratuitas e já estão abertas - Crédito: Arte Ebserh/HU

Será realizada nos próximos dias 28 e 29 de setembro, no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a I Semana da Preceptoria do HU-UFSCar. O evento será em formato online com o tema "Reconhecimento e valorização do preceptor". A atividade é aberta a profissionais do HU e de outros serviços de saúde que recebem estudantes e residentes. As inscrições devem ser feitas por este link (https://bit.ly/3rbHWd5).

A preceptoria é o ensino que ocorre no ambiente de trabalho do profissional de saúde. Por meio da preceptoria, estudantes e residentes aprendem a prática profissional orientados pelo profissional preceptor. O objetivo central do evento é valorizar e reconhecer a importância dos preceptores na formação de estudantes, promovendo momentos de aprendizado, troca de experiências e bem-estar.

A programação do evento terá palestras, fóruns e mesas-redondas sobre diferentes assuntos relacionados à temática central da Semana, além de homenagens e agradecimentos aos preceptores. A programação completa está no site do HU-UFSCar (https://bit.ly/3LuFd5r).

O evento é organizado pela Comissão de Preceptores do HU-UFSCar e as atividades poderão ser acompanhadas pelo do canal do HU no YouTube (youtube.com/@HUUFSCar).

