Nova UTI Neonatal da Santa Casa vai receber emenda de R$ 200 mil

Crédito: Comunicação Santa Casa

A assessora parlamentar do deputado federal Paulo Freire Costa, Isabel Perossi Alves, visitou a Santa Casa de São Carlos, onde foi recebida pelo provedor Antonio Valerio Morillas Junior e pela gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães. O propósito da visita foi anunciar uma verba de R$ 200 mil para a aquisição de equipamentos para a nova UTI Neonatal.

Durante o encontro, Isabel visitou as instalações da UTI Neonatal e elogiou o novo espaço. “Fiquei impressionada com a estrutura do local e dá para perceber que tudo foi pensado com muito empenho e dedicação. Expresso o compromisso do deputado Paulo Freire Costa, em contribuir com a melhoria dos serviços de saúde na região, especialmente para as famílias que necessitam de cuidados neonatais. Será um importante avanço no atendimento de recém-nascidos em condições delicadas”, destacou Isabel.

O provedor da instituição recebeu a notícia com entusiasmo, destacando a importância desse investimento para a comunidade não só de São Carlos, mas de toda a região. “A verba anunciada representa um passo significativo na busca por melhorias na infraestrutura hospitalar e na qualidade do atendimento médico. Espera-se que a nova UTI Neonatal não apenas proporcione cuidados especializados aos recém-nascidos, mas também promova um impacto positivo duradouro na saúde e no bem-estar das famílias da região. Portanto agradecemos imensamente a contribuição do deputado”, disse.

