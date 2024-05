Acisc e Fundo Social se unem em prol da população do Rio Grande do Sul

Crédito: Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade da cidade, disponibilizou um ponto de coleta para arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, cobertores e agasalhos em geral. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Todo o material arrecadado será encaminhado à população do Rio Grande do Sul, que tem enfrentado a pior tragédia de sua história, com mais de 340 cidades em situação de calamidade pública.

A presidente Ivone Zanquim, destaca que a Acisc sempre teve como princípio fundamental, o apoio mútuo e a solidariedade. “Estamos assumindo a responsabilidade de ser um ponto de arrecadação de donativos e a população pode doar desde alimentos e itens de higiene, até roupas e cobertores. Podem ter certeza de que cada doação fará a diferença na vida daqueles que estão enfrentando essa grande dificuldade”, afirmou.

De acordo com o Fundo Social de São Carlos, dentre os produtos de limpeza, a população pode doar água sanitária, balde, desinfetante, detergente, detergente em pó, escova para lavar, esponja para limpeza, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, rodo, sabão em barra, sacos de lixo, saponáceo, vassoura; os produtos de higiene pessoal podem ser creme dental, escova dental, fio dental, sabonete, shampoo, condicionador; além de agasalhos (roupas e cobertores) e ração para cães e gatos.

As doações podem ser entregues no Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da Acisc, que fica na rua General Osório, 401, no bairro Jardim São Carlos.

O Fundo Social também disponibilizou os seguintes locais: Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina; sede do Fundo no distrito de Santa Eudóxia, localizado na Rua Coronel Joaquim Cintra, nº 25; no Paço Municipal (Prefeitura), na Rua Episcopal, nº 1.375, no Centro; e no campus I da Fundação Educacional São Carlos (Fesc), localizada na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery.

