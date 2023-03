Grupo Trevo 21 promove a 1ª Celebração da Conscientização da Síndrome de Down

Grupo Trevo 21 surgiu com a ideia de acolher as famílias, com crianças com Síndrome de Down - Crédito: Divulgação

Um evento que procura promover a inclusão e a empatia. Assim está prevista a 1ª Celebração da Conscientização da Síndrome de Down, promovida pelo Grupo Trevo 21. O evento, aberto ao público, terá muitas brincadeiras e diversão, além da troca de experiências e atividades para todas as idades. A organização pede para que, os menores de idade, estão obrigatoriamente acompanhados por pais e/ou responsáveis.

A 1ª Celebração da Conscientização da Síndrome de Down acontece das 13h às 17h, no sábado, 25 de março, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld (anexo ao estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão), na Vila São José.

De acordo com as organizadoras Mariana Preccaro e Bruna Castro, o Grupo Trevo 21 surgiu com a ideia de acolher as famílias, com crianças com Trissomia do 21 (ou a conhecida Síndrome de Down). No grupo há conversas, troca de experiências e ajuda mútua.

“Antes fazíamos encontros pequenos, porém o grupo foi crescendo e sentimos a necessidade de criar um evento maior, tanto para as crianças, quanto para termos mais visibilidade”, disse Mariana.

Desta forma nasceu a 1ª Celebração e com o evento, a meta é mostrar que as crianças, adolescentes e pessoas com Síndrome de Down, não são consideradas coitadinhos e sim, capazes de fazer tudo o que quiserem.

“Não é um dia de "'comemoração" é um dia de conscientização.

A ONU esse ano lançou a campanha "Conosco, não para nós" que significa que quando damos espaço para pessoas com deficiência serem protagonistas, colaboramos para um mundo mais justo e com oportunidades para todos. No evento teremos: brincadeiras, brinquedos, pipoca, algodão doce, teatro, zumba e atividades físicas. Será aberto ao público e com entrada gratuita”, finalizou Mariana.

