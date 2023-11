Governo de São Paulo entrega 120 moradias em São Carlos, neste sábado (11)

Crédito: divulgação

Neste sábado (11), às 12h, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) entregará 120 unidades habitacionais no empreendimento Vila das Orquídeas, localizado na Rua Rio Araguaia, 945, na cidade de São Carlos.

Por meio do Programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Individual (CCI), as famílias foram contempladas com R$ 11 mil para comprar seu primeiro imóvel. No total, a SDUH concedeu um aporte de recursos no valor de R$1,32 milhão para viabilizar a construção das moradias.

Carta de Crédito Individual (CCI)

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos, para adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos CAIXA-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias. O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Serviço:

Entrega de 120 moradias em São Carlos

Data: 11 de novembro de 2023,

Horário: 12h

Local: Rua Rio Araguaia, 945 - São Carlos

